Beuken Torenlaan Heemstede tegen de vlakte

Theo Out De Torenlaan.

HEEMSTEDE - Komend najaar worden in Heemstede de beuken aan de Torenlaan gekapt en vervangen door nieuwe. De uit 1820 stammende bomen zijn voor het merendeel zo slecht dat aan kappen niet valt te ontkomen.

Door Sjaak Smakman - 6-1-2017, 17:24 (Update 6-1-2017, 17:24)

De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Groenendaal en bestaat uit linden aan de westkant en beuken aan de oostkant.

Intact is de laan al langere tijd niet meer. Een aantal beuken is al omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Bij een recente inspectie bleek dat een deel van de resterende beuken er nu ook slecht aan toe is.

Vier jaar geleden werd besloten om de vervanging in twee delen uit te voeren, omdat met name de beuken het dichtst bij de richting de Vrijheidsdreef er het slechtst aan toe waren.

Maar het is praktische en goedkoper om de vervanging in één keer uit te voeren, vindt het college.

De vervanging van de bomen gaat alles bij elkaar bijna anderhalve ton kosten.

Naar welke toren de laan verwijst, is overigens niet helemaal zeker. Het kan de toren van de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein zijn, maar de naam kan ook verwijzen naar het al lang verdwenen uitzichtpunt Belvedere.