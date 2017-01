Inbreker aangehouden in Haarlem ondanks botsing politieauto

Foto: ANP

HAARLEM - Bij een woning in de Malthusstraat in Haarlem hebben twee mannen donderdag geprobeerd om in te breken. Hoewel de politieauto onderweg naar de woning in botsing kwam met een andere auto, kon een van de twee verdachten dankzij getuigen worden aangehouden.

Door Jan Balk - 6-1-2017, 12:14 (Update 6-1-2017, 12:22)

De aangehouden verdachte is een achttienjarige man uit Haarlem. De tweede inbreker is ondanks een zoekactie in de omgeving niet meer aangetroffen.

Agenten kwamen rond 13:45 uur onderweg naar de woning op de Schalkwijkerstraat in botsing met een andere auto. Het dienstvoertuig had geen sirene, maar wel zwaailichten aan. De sirene was uitgezet om de komst van de politie niet van ver af aan al aan te kondigen.

Een agent en de bestuurder van de andere auto zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.