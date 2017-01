Autobrand in Haarlem vermoedelijk aangestoken

HAARLEM - Op de Louis Pasteurstraat in Haarlem is vrijdagochtend een auto in brand gevlogen. De wagen is totaal verwoest.

Door Jan Balk - 6-1-2017, 7:31 (Update 6-1-2017, 7:31)

De brand werd rond 05:30 uur ontdekt. De motorkap moest worden opengeknipt om het vuur helemaal te kunnen blussen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Agenten hebben de wagen met lint afgezet en de politie onderzoekt de toedracht van de brand.