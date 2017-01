Ook Haarlem wil psycholance

HAARLEM - Een proef met het vervoer van acuut verwarde mensen in speciale ambulances is dermate succesvol dat uitbreiding naar Haarlem en omgeving wordt onderzocht.

Door Jacob van der Meulen - 5-1-2017, 17:08

Binnen het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) in de regio’s Kennemerland, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord wordt samen met vertegenwoordigers vanuit onder andere de gemeenten gewerkt aan het vraagstuk van vervoer van mensen met acuut verward gedrag. In verband daarmee zijn binnen RAV-regio’s twee pilots met vervoer gestart waaronder de psycholance. De proeven worden gehouden in de Zaanstreek...