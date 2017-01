Twee gewonden bij aanrijding met politieauto

HAARLEM - Een automobilist is donderdagmiddag op de Schalkwijkerstraat in Haarlem met zijn wagen op een politieauto gebotst. De man en een agent raakte gewond.

Door Internetredactie - 5-1-2017, 14:27 (Update 5-1-2017, 16:27)

Zowel de automobilist als de agent die op de bijrijdersstoel van de politieauto zat, zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De politiewagen was met spoed onderweg naar een melding in Schalkwijk en reed met blauw zwaailicht. De sirene stond uit om de inbreker die betrapt was te kunnen overlopen zonder dat hij gewaarschuwd zou worden door de geluidssignalen.

Hierdoor zag de automobilist die het parkeerterrein van de supermarkt af wilde slaan de politieauto over het hoofd en kwam met het voertuig in botsing.

De weg werd lange tijd afgesloten in verband met sporenonderzoek door de politie.

