Kinderrechtspraak centraal in Sociëteit Vereeniging

HAARLEM - In de serie ’De stand van het land’ staat in januari in Sociëteit Vereeniging de kinderrechtspraak centraal. Op het podium komen een kinderrechter, een gespecialiseerd advocaat en de deken van de Noord-Hollandse advocaten.

Door Jacob van der Meulen - 4-1-2017, 16:59 (Update 4-1-2017, 16:59)

Deken Monique Brink zal een gesprek leiden tussen rechter Wanda Oosterbroek en advocate Sietske Verbraak. Oosterbroek staat wel bekend als de Rijdende Kinderrechter omdat ze zittingen houdt op plekken waar kinderen zich beter op hun gemak voelen dan in de rechtbank. Verbraak is advocaat, scheidingsmediator en overlegscheidingsprofessional. Zij bevordert dat partijen bij een scheiding goed uit elkaar gaan, vooral ook in het belang van de kinderen.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer presenteerde in december de resultaten van haar Kinderrechtentour. Ze sprak gedurende twee maanden veel kinderen in verschillende situaties. Vaak hoorde ze: geef ons echte aandacht, praat met ons, zie ons en kijk niet alleen naar ons dossier. Is dit signaal herkenbaar bij de gerechtelijke macht en wat gebeurt er mee. Maar ook: wat zijn de gevolgen van de doorgevoerde bezuinigingen in de afgelopen jaren. En wat betekent het dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle zorg aan de jeugd.

De avond is op donderdag 19 januari bij Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1, 2013 DA Haarlem. Het gesprek start om 20.00 uur. De toegang is vrij. Vanaf 18 uur kunnen belangstellenden al aanschuiven voor een dagschotel, waaraan wel kosten zijn verbonden. Aanmelden kan via: aanmelden@societeitvereeniging.nl?subject=aanmelden%20SoArt%201%20december" title="" target="_blank">aanmelden@societeitvereeniging.nl.