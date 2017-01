Kim van Zeben in anarchistische klucht voor kids

Foto Kamerich & Budwilowitz/EYES Op de voorgrond Manon Nieuweboer en rechts Kim van Zeben. Kim: ,,Voor kinderen spelen, mag ik erg graag doen en is het leukste als er ook volwassenen in het publiek zitten’’.

HAARLEM - Ze is geen BN’er, maar Kim van Zeben is wel een veelgevraagd actrice. Toen het team van ’Watskeburt?! - de musical’ haar niet tijdig zekerheid kon geven, koos Van Zeben voor het spelen van ’Klucht’ bij jeugdtheatergezelschap Bonte Hond. Yes, een klucht! Compleet met deuren, een achtervolging en veel onderbroekenlol. Maar er is meer.

Door Jos Schuring - 4-1-2017, 17:30 (Update 4-1-2017, 17:30)

De voorstelling werd zeer lovend ontvangen, omdat Klucht typisch zo’n briljante productie is voor kinderen waar volwassenen ook veel lol aan beleven en waar ook nog...