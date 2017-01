Dief uit Heemstede opgepakt in Overveen

OVERVEEN - Een 19-jarige man uit Heemstede is dinsdagmiddag aangehouden bij het treinstation in Overveen op verdenking van diefstal.

Door Internetredactie - 4-1-2017, 12:02 (Update 4-1-2017, 12:02)

De man werd rond 17.45 uur aangehouden, na een melding van een getuige. De dief had spullen uit een fietstas gestolen. Hij had de fietstas bij zich. Ook had de man twee jassen bij zich die van diefstal afkomstig waren.

De eigenaar van de gestolen meldde zich tijdens de aanhouding. Hij herkende zijn spullen direct.

De man is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek.