Zandvoorter (28) moet rijbewijs inleveren in Haarlem

HAARLEM - Een 28-jarige man uit Zandvoort moest dinsdag zijn rijbewijs inleveren in Haarlem. Hij haalde ondanks een doorgetrokken streep een personenauto op de Zijlweg in. Bij het terugsturen ontstond er een aanrijding.

Een agent in burger stuitte rond 15.40 uur op het verkeersongeval. Er was materiële schade. Bij de afhandeling van de schade gedroeg de verdachte zich erg agressief. Hierdoor ontstond het vermoeden van drugs- of medicijngebruik.

De verdachte werd naar het politiebureau gebracht voor een bloedproef. Het bloedmonster wordt op de aanwezigheid van drugs en medicijnen onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.