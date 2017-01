Mathijs knutselt 'protest-hand' met rotjes van de straat

Foto United Photos/Paul Vreeker Mathijs Boogaert bij zijn vuurwerkhand.

HAARLEM - Een aantal jaren geleden zag Mathijs Boogaert het bijna goed fout gaan in de nieuwjaarsnacht. Iemand stak voor zijn huis een vuurpijl aan, maar door de wind viel de fles waar de pijl in stond om. Het vuurwerk veranderde daardoor van richting en kwam bijna in het gezicht van een klein meisje terecht. Het incident maakte veel indruk op Mathijs. Toen hij voor de kerstvakantie op zijn opleiding mediavormgeving de opdracht kreeg om een pr-stunt te bedenken voor een goed doel wist hij meteen dat hij geld wilde ophalen voor kinderen die brandwonden oplopen door vuurwerk.

Door Anouk Kragtwijk - 4-1-2017, 11:33 (Update 4-1-2017, 11:56)