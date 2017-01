Bloemendaal: Bernt Schneiders zet optimisme in als wapen tegen angst

Foto UnitedPhotos/Remco van der Kruis Burgemeester Bernt Schneiders in gesprek met inwoners van Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Saamhorigheid, positief in het leven staan en niet blind zijn voor het nut van schaalvergroting. Die zaken stonden centraal in de Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Bernt Schneiders in Bloemendaal, dinsdag.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 3-1-2017, 21:36 (Update 3-1-2017, 22:05)

De burgemeester ging vooral in op de groeiende angst, onzekerheid en onvrede. ,,Het lijkt erop dat veel mensen snakken naar geborgenheid en saamhorigheid, maar er tegelijkertijd niet in slagen om daar zelf invulling aan te geven.”

Het touwtje uit de brievenbus is weg omdat we bang zijn. Dat is jammer, vindt Schneiders. ,,Ik ben optimist’’, benadrukte hij. ,,En dat bevalt me goed. Als optimist zie je namelijk heel veel mensen die de hele dag vertrouwen geven en op hun beurt vertrouwen terugkrijgen. Je ziet mensen die - omdat ze vertrouwen ademen - positief in het leven staan.’’

Actieve burger

Dat is broodnodig, want deze tijd vraagt om inzet van burgers, meent Schneiders. ,,Actieve burgers die niet alleen met hun eigen besognes bezig zijn, maar zich ook graag inzetten voor het grotere geheel. Zodat onze samenleving daadwerkelijk een kwestie van samen is en niet van ieder voor zich.”

Hij wees erop dat veel mensen zich inzetten voor de Bloemendaalse dorpen. ,,Voor het verenigingsleven, de sport, de reddingsbrigade, de brandweer, het kerkelijke of het culturele leven, het openbaar bestuur, of anderszins.”

Volgens hem is het merendeel van de mensen ’gewoon aardig en behulpzaam en graag bereid om iets voor een ander te doen’. Als voorbeeld noemde Schneiders de komst van vluchtelingen naar landgoed Dennenheuvel. ,,Er was veel opwinding en angst. Er werd gewaarschuwd voor verkrachting van vrouwen en kinderen, voor inbraken in de omgeving. Alles ingegeven door angst en onzekerheid. Maar er stond ook een zwijgend leger mensen klaar met een heel andere benadering. Mensen die blij waren dat zij iets voor de vluchtelingen konden doen.”

Wie goed doet goed ontmoet. ,,Dat kan mensen helpen om optimist te worden en dat ondanks tegenstellingen toch te blijven. Optimisme en actief burgerschap zijn het tegengif van pessimisme.’’

Na dit pleidooi ging Schneiders in op de bestuurlijke perikelen in Bloemendaal die volgens hem inmiddels achter de rug zijn. Er worden nog wat ’rafelranden afgehecht’. In de zomer draagt Schneiders het stokje over aan zijn opvolger.

Schaalvergroting

Bloemendaal staat weer op de rails en draait bestuurlijk naar behoren, vindt Schneiders. Maar: hij blijft voorstander van schaalvergroting, het samengaan van meerdere gemeenten. ,,Naar mijn overtuiging kan het bestuur in Kennemerland veel beter en veel goedkoper.’’

Hij roept dit niet te hard, want hij wil niet tussentijds ’’met pek en veren over de gemeentegrens worden gegooid. Maar ik meen oprecht dat Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort er goed aan zouden doen om - al dan niet samen met Haarlem - in beeld te brengen wat de voor- en nadelen van opschaling zouden zijn in termen van kwaliteit en kosten voor de inwoners van Kennemerland.”

Kopje van Bloemendaal

Schneiders zette na zijn speech Robert Verrijk in het zonnetje als voorbeeld van hoe je in het leven kunt staan en je kunt inzetten voor de samenleving. Verrijk werd benoemd tot Bloemendaler van het jaar 2016. Hij kreeg het Kopje van Bloemendaal, een kunstobject als blijk van waardering voor zijn vele verdiensten voor de gemeente.

Verrijk is onder meer bekend als drijvende kracht achter de Stichting Oorlogshistorie die informatie verzamelt en toegankelijk maakt over Bloemendaal en de dorpen eromheen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stichting organiseert onder meer de jaarlijkse dodenherdenking, de Veteranendag en het Veteranencafé.

Ook zette hij zich jarenlang in voor de Stichting Bloemendaal Initiatief, Ons Bloemendaal, het Oranje comité Bloemendaal-dorp en de Winkeliersvereniging Bloemendaal-dorp.