Grootmeesters weer te zien in Haarlem

HAARLEM - Het prestigieuze Tata Steel Chess Tournament is in januari weer te zien in Wijk aan Zee. Dit jaar wordt in Haarlem de tiende ronde van het toernooi gespeeld. Voorafgaand aan het toernooi is er een nog een extra evenement voor de echte schaakfans, waarbij de beste schaker van Nederland zijn opwachting zal maken.

Door Bas Beekman - 3-1-2017, 21:00 (Update 3-1-2017, 21:00)

Schaakliefhebbers kunnen in de maand januari genieten van het beste wat de denksport te bieden heeft. Vanwege het grote Tata Steel Chess Tournament komen Nederlands beste schakers...