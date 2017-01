Haarlem groeit gestaag door

Archieffoto United Photos Allengs wordt het drukker in de stad.

HAARLEM - De bevolking van Haarlem groeit gestaag verder. In november 2016 telde de Spaarnestad 159.179 inwoners, zo blijkt uit cijfers die het CBS deze week publiceerde. Dat zijn er 1.268 meer dan precies een jaar eerder.

Door Richard Stekelenburg - 4-1-2017, 7:29 (Update 4-1-2017, 7:29)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert de grootste Nederlandse bevolkingsgroei sinds vijftien jaar. Een belangrijke oorzaak is het aantal vluchtelingen dat in 2015 naar Nederland kwam en in de loop van vorig jaar een verblijfstatus kreeg.

In Haarlem is het aantal nieuwe verblijfsvergunningen ruim een...