Alouani en Loopik gaan aan kop bij Haarlems Dagblad Man/Vrouw van het Jaar

HAARLEM - Raja Alouani en Rokus Loopik gaan aan kop bij de verkiezing van Haarlems Dagblad Man/Vrouw van het Jaar.

Door Annemieke Windt - 2-1-2017, 13:00 (Update 2-1-2017, 14:41)

Haarlemmer van het jaar verkiezing

(Kijk op de facebookpagina voor alle kandidaten)

Er waren maandag rond het middaguur al 1375 stemmen uitgebracht. De stemming via internet is sinds zaterdag geopend.

Het verschil tussen de nummer en en twee is slechts een stem. Alouani staat op 404 stemmen, Loopik heeft er eentje minder. Hij trekt vooral stemmen via internet, op Alouani stemmen zowel mensen via het papieren stembiljet als via internet.

Alouani heeft zich in de kijker gespeeld vanwege haar inzet voor Marokkaanse en Arabische vrouwen in Haarlem. Loopik heeft in Vogelenzang The Living Museum opgezet, waar kunstenaars met een psychiatrische achtergrond hun werk kunnen tonen. Zo wil hij de beeldvorming over mensen met een psychiatrische achtergrond veranderen.

De twee hebben een grote voorsprong op de nummer drie: Willemien Ruygrok. Zij is genomineerd vanwege haar inzet voor de vluchtelingen in de Koepel en wordt geprezen om de manier waarop zij ingewikkelde problemen weet op te lossen. Ruygrok staat nu op 157 stemmen.

Daarmee heeft zij op haar beurt een flinke voorsprong op de nummer vier uit de rij: Niny van Oerle. De oud-politica van het CDA is genomineerd voor haar inzet voor Haarlemmers die weinig geld hebben. Ze is voorzitter van de Stichting Urgente Noden. De teller staat bij deze tussenstand op 108 stemmen.

Ook tussen heilsoldate Clara Boons en Joost Verhagen van Haarlem Popstad is het verschil minimaal. Verhagen heeft tot nu toe een stem meer weten te verzamelen dan Boons.

Hun voorsprong op de twee hekkensluiters is flink. Steinhar Henskens de jonge uitvinder en ondernemer die een laser toepassing heeft bedacht om meeuwen te verjagen heeft slechts 47 stemmen verzameld. Daarmee heeft hij nog een behoorlijke voorsprong op Erna Hollander.

De voorzitter van Haarlem Noorderlicht, een buurtcoöperatie die zich inzet voor het aanleggen van zonnedaken in Haarlem-Noord heeft tot nu toe 31 stemmen verzameld. De titel Haarlemmer van het jaar is overigens niet de enige prijs waarvoor zij is genomineerd. Noorderlicht is met Prins Staal een van de zes genomineerden voor de Groene Mug bokaal van 2017.

Stemmen voor de Haarlemmer van het Jaar kan via de site van Haarlems Dagblad tot middernacht op 11 januari. De winnaar wordt vrijdag 13 januari bekend gemaakt.