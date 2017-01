Huurconflict breekt Nootzaak op, winkel in Cronjé ontruimd

HAARLEM - Op een paar verdwaalde rozijnen na, zijn de vitrines van De Nootzaak in de Cronjéstraat akelig leeg. Na bijna 30 jaar is het doek gevallen voor de winkel in chocolade, zuidvruchten en noten. Geruisloos ging de sluiting niet. Afgelopen dinsdag werd de zaak door de politie ontruimd.

Door Judy Nihof - 2-1-2017, 20:05 (Update 2-1-2017, 20:15)

Een 83-jarige Haarlemse zag het gebeuren. ,,Het ging met heel veel bombarie. Er waren wel acht agenten.’’

Bijna elke voorbijganger stopt deze maandagmiddag om de A4-tjes te lezen die de eigenaren van De Nootzaak,...