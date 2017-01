Dug-out Pim Mulierstadion afgebrand

HAARLEM - Een dug-out in het Pim Mulierstadion in Haarlem is oudjaarsdag zwaar beschadigd geraakt door brand.

1-1-2017

Passanten merkten rond 15 uur rook op en waarschuwden de brandweer die vervolgens over het afgesloten hek klommen om bij de vuurhaard te komen.

Rondom de dug-out lagen flessen frisdrank en sterke drank en lag er veel vuurwerkafval.

Op het park hangen camera’s en er zal worden gekeken of er beelden van de daders zijn.