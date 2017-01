ME in actie bij ongeregeldheden Haarlem-Oost

Foto: Michel van Bergen De ME moest op de Richard Holkade in actie komen om verdere ongeregeldheden de kop in te drukken.

HAARLEM - De jaarwisseling is in Haarlem relatief rustig verlopen, zo heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland laten weten. Er deden zich slechts enkele vervelende incidenten voor, waaronder ongeregeldheden in de Slachthuisbuurt en een steekpartij met lichtgewonden in Nieuw-Vennep. In beide gevallen moest de ME in actie komen.

Door Kees van der Linden - 1-1-2017, 15:23 (Update 1-1-2017, 15:58)

Vooral in de Slachthuisbuurt was het de hele nacht onrustig. Aan de Richard Holkade raakte rond 01.00 uur een personenauto in brand, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk dat door een kapotte portierruit naar...