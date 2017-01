Haarlemmers vegen straatje schoon

Kees van der Linden Op de Kleverlaan begon het vegen al om tien uur.

HAARLEM - Op diverse plekken in de stad zijn ploegen vrijwilligers zondagmorgen aan de slag gegaan om vuurwerkresten op te ruimen,

Nogal wat mensen kwamen op eigen initiatief bijtijds uit de veren, gewapend met bezem, veger-en-blik en vuilniszakken. Op de Kleverlaan, waar buurtbewoners de jaarwisseling gezamelijk hadden gevierd in een partytent, begon het vegen al om tien uur.

Maar er waren er ook die zich lieten aansporen door de website supportervanschoon.nl. Op die website stonden veegacties aangekondigd waar iedereen die dat wilde, zich bij kon aansluiten.

Onder meer negen bewoners van de Garenkokerskade hadden van te voren hun plan voor een veegactie on line gezet. Ook op de Kick Smitweg in de Harmensjanswijk en de Aphons Ariënsstraat in Meerwijk kwamen schoonmakers in actie. In Velserbroek verzamelden de vegers zich op Helmkruid.