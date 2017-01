Auto in brand gestoken en meerdere voertuigen beschadigd in Haarlem

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Bij ongeregeldheden in de omgeving van de Richard Holkade in Haarlem-Oost zijn in de nieuwjaarsnacht meerdere voertuigen beschadigd geraakt. Een auto is in brand gestoken en de ramen van meerdere voertuigen zijn ingeslagen.

Vermoedelijk is er bij de auto vuurwerk naar binnen gegooid waarna deze vlam vatte. De politie heeft de brand snel kunnen blussen. De ME heeft moeten ingrijpen om de rust te laten wederkeren.