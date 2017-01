Fietser raakt gewond bij aanrijding in Haarlem

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een fietser is in de nieuwjaarsnacht gewond geraakt bij een aanrijding in Haarlem. Rond 1.00 uur werd hij op de Leidsevaart ter hoogte van de Munsterlaan geschept door een auto.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeluk raakte de voorruit van de auto zwaar beschadigd. Een trapper is van de fiets geschoten.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Leidsevaart was hierdoor enige tijd afgesloten voor verkeer.