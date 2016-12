Auto brandt uit aan de Zomerkade in Haarlem

HAARLEM - Een geparkeerde auto is zaterdagavond volledig in vlammen opgegaan aan de Zomerkade in Haarlem.

Door Leander Mascini - 31-12-2016, 23:13 (Update 31-12-2016, 23:13)

De wagen stond geparkeerd ter hoogte van de Haarlemmermeerstraat. Vlak naast de auto stond er ook iets in brand.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de wagen helemaal uitbrandde. De oorzaak is nog onbekend, brandstichting is niet uitgesloten.