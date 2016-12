Bekende van politie steelt gereedschap uit loods in Haarlem

Foto ter illustratie: ANP

HAARLEM - De politie heeft zaterdagmorgen twee personen aangehouden wegens een inbraak in een loods aan het Marcelisvaartpad in Haarlem. De dieven namen daarbij gereedschap mee.

Door Internetredactie - 31-12-2016, 12:13 (Update 31-12-2016, 12:17)

Een van de verdachten, een 54-jarige man uit Haarlem, werd eerder ook al aangehouden voor de diefstal van gereedschap.

Rond 00.50 uur kwam er een melding binnen bij de politie. Ter plaatse bleek de deur te zijn geforceerd. Bij de loods trof de politie een 50-jarige vrouw aan. Niet veel later werd ook de man gevonden die zich in de bosjes had verstopt.

Beide verdachten werden voor verhoor overgebracht naar het bureau.