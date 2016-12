Stem op uw favoriete Man/Vrouw van het jaar!

HAARLEM - Lezers van Haarlems Dagblad kunnen vanaf vandaag kiezen uit acht genomineerden voor de titel Man/Vrouw van het Jaar. De stembus staat open om te stemmen tot woensdag 11 januari om middernacht, als de stembus sluit.

Door Arthur de Mijttenaere - 31-12-2016, 0:01 (Update 31-12-2016, 0:01)

De verkiezing is opgezet door de redactie van Haarlems Dagblad om mensen die zich in 2016 hebben onderscheiden over het voetlicht te halen.

Willemien Ruygrok behoort tot de kandidaten. Zij staat haar leven lang al op de barricaden en zet zich in voor de vluchtelingen. Volgens haar ’collega’s’ van het vrijwilligersplatform Hotel de Koepel is haar grootste kracht het oplossen van ingewikkelde problemen.

Kandidaat nummer twee is Rokus Loopik, een man die mensen bevrijdt van het stigma patiënt. Hij heeft The Living Museum opgezet in Vogelenzang. Daar krijgen kunstenaars met een psychiatrische achtergrond de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Raja Alouani heeft ook ongetwijfeld een grote schare fans. Zij zet zich in voor Marokkaanse en Arabische vrouwen.

Heilsoldate Clara Booms, die goede dingen doet in de Indischebuurt, is ook kanshebster. Zij is al veertig jaar dag in, dag uit in de weer als vrijwilliger. Hoe zij dat zo lang volhoudt? ’Het maakt haar gelukkiger’, zeggen mensen die haar kennen.

Joost Verhagen, die bouwt aan Haarlem als popstad, behoort ook tot de genomineerden. Hij heeft veel gedaan voor de Haarlemse popscene. Het nieuwe oefenruimtecomplex Het Slachthuis is van groot belang voor de stad.

Steinar Henskes, een leeftijdsgenoot van Joost, maakt zich op heel andere wijze verdienstelijk. Hij heeft een lasertoepassing bedacht om meeuwen te verjagen, waar luchthavens van profiteren. De uitvinder-ondernemer slaat zijn vleugels uit naar het buitenland.

Niny van Oerle tapt uit een heel ander vaatje. Zij is is als voorzitter van de Stichting Urgente Noden een stille kracht in de stad. Zij is voortdurend bezig om Haarlemmers te helpen, die helemaal klem zitten.

Erna Hollander sluit het rijtje van acht kandidaten af. Zij is voorzitter van Haarlem Noorderlicht. Mede door haar hebben veel meer Haarlemmers het afgelopen jaar zonnestroom gekregen.

De winnaar van deze vrolijke, maar serieuze verkiezing wordt bekendgemaakt op vrijdag 13 januari om 19.00 uur in Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg 1. Dat wordt een leuk feest met muziek en korte interviews. Lezers kunnen zich opgeven om de uitverkiezing mee te maken. Dat kan via de website van Haarlems Dagblad.

De winnaar of winnares wacht natuurlijk eeuwige roem en enkele cadeaus, waaronder een speciaal kunstwerk. Stemmen kan hieronder of via deze link.