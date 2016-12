Rijnland: Geen oliebollenvet door gootsteen

HAARLEM - Hoogheemraadschap Rijnland waarschuwt de thuisbakkers van oliebollen. Gooi het oliebollen- en frituurvet vooral niet door de gootsteen of in het toilet. Oud en gebruikt vet kan in het riool en bij de rioolwaterzuiveringen serieuze problemen opleveren. Het kost de waterschappen elk jaar miljoenen euro’s om het vet uit het water te filteren.

Door Henk Geist - 30-12-2016, 16:19 (Update 30-12-2016, 16:27)

Dus recycle het vet, adviseert Rijnland. Bij steeds meer supermarkten, scholen, sportclubs en milieustraten staat een gele container voor de inzameling van gebruikt vet. ,,Ook bij u in...