Circus Herman Renz draait na faillissement opeens als een tierelier

UnitedPhotos/Remco van der Kruis Het artiestengala, waaraan ook Armand Fuchs deelnam, was snel uitverkocht. ,,De speciale sfeer in de tent spreekt mensen aan.’’

HAARLEM - Het artiestengala dat donderdagavond werd gehouden in circus Herman Renz is de opmaat naar een nieuwe, lucratievere exploitatie van de tent. Zo wordt voorkomen dat het circus opnieuw in financiële problemen komt.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 30-12-2016, 12:28 (Update 30-12-2016, 12:53)

De nieuwe eigenaar van het circus - dat traditiegetrouw zijn tent tijdens de Kerstdagen heeft neergezet in Haarlem - is de Duursma Groep.

De onderneming is een organisatiebureau op het gebied van kermissen en markten - tot schaatsbanen en zandsculptuurfestivals aan toe. Duursma benut de piste niet alleen voor...