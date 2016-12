Zelfs bij tegenslag gelukkig zijn

HAARLEM - Scheiden, baan verliezen, ziekte; tegenslag komt in ieders leven voor. Volgens Paula van Liere zorgt niet de ellende zelf, maar de manier waarop wij daarover denken voor lijden. ,,Wij geloven sterk dat er van alles nodig is om gelukkig te zijn. Maar geluk kan je ook ervaren bij tegenslag.’’ Ze schreef een boek ’Jezelf, een weg naar vrijheid’, uitgegeven door Milinda Uitgevers bv.

Door Anouk Kragtwijk - 29-12-2016, 16:36 (Update 29-12-2016, 16:36)

Gelukkig nieuwjaar

In het appartement van Paula van Liere en haar man op vier hoog, kijk je de hele stad over. Het plaatje van de horizon is mystiek, vooral door de winterse mist waar de oude kerktorens uitsteken. Zaterdagavond als de klokken van de stad middernacht slaan en het vuurwerk tussen de torens knalt, kussen de twee elkaar met het uitzicht over die prachtige skyline, gelukkig nieuwjaar.

Wel met een heel andere intentie dan de meeste mensen. ,,Met ’gelukkig nieuwjaar’ bedoelen de meesten; ik hoop dat je zo min mogelijk tegenslag krijgt dit jaar. Maar dat is geluk dat je zo weer kunt verliezen. Echt geluk is openstaan voor wat fijn is maar ook voor wat niet fijn is. Het doorvoelen van die emoties. Het krampachtig vasthouden aan dingen zoals werk, gezondheid, geliefde, geeft stress. Op het moment dat houvast wegvalt, kan je verdrietig, boos of depressief worden.’’

Feestdagenstress

Ook tijdens momenten die in essentie vreugdevol zouden moeten zijn, wordt geleden. ,,Veel mensen denken tijdens de feestdagen: het moet gezellig zijn, het eten moet lekker zijn, de cadeautjes moeten leuk zijn. Wat als iemand dan opeens ruzie maakt aan tafel of het eten brandt aan? Is dan alles opeens verpest?’’

Wees niet bang voor tegenslag en als het ontstaat, ga het niet uit de weg, is de boodschap van haar boek. Maar hoe doe je dat? Haar belangrijkste tip is om te focussen op je ademhaling. ,,De eerste keer dat ik van de boeddhistische leraar Thich Nhat Hanh les kreeg, zei hij; geniet van je ademhaling. Ik vond dat nogal overdreven. Nu begrijp ik wat hij bedoelt. Door terug te gaan naar je ademhaling, verlies je jezelf niet meer in negatieve gedachtes en gevoelens. Dan ontstaat er ruimte en ontspanning.’’

Paula oefent al tien jaar met het boeddhistische gedachtegoed in retraites, maar ook elke ochtend op het meditatiekussen waar de foto is genomen. In de kamer hangt een boeddhistisch wandkleed, staan talloze spirituele boeken in de kast en ligt een klankschaal op de grond. ,,Aan dit soort uiterlijkheden moet je niet vasthouden. Dan verlies je je in de vorm.’’

Verandering

Ze is de afgelopen tien jaar erg veranderd. ,,Ik ervaar veel minder zorgen. Tien jaar geleden werkte ik als coach voor onder meer het UWV. Ik was het niet eens met hun methode en besloot te stoppen. Daarmee droogde een grote cliëntenstroom op. Dat riep gedachten op als: hoe moet dit verder? Kan ik mijn werk nog wel doen? Door die zorgen werd ik stiller.’’

Natuurlijk is er nu af en toe nog gevoel van ongemak, zegt Paula, maar er zijn geen zorgen meer. Een paar maanden geleden zat ze ’s nachts op dezelfde bank waar ze zaterdag oudjaar viert. Paula bleef maar hoesten, ze kon er niet van slapen. ,,Ik voelde me eenzaam. Ik dacht; ik zit hier maar, niemand weet wat ik meemaak. Maar die gedachte maakte het lijden alleen maar erger.’’ Na een paar nachten doorbrengen op de bank herkende ze haar gedachtepatroon. ,,Je gedachten herkennen is het moeilijkste dat er is, maar ook de sleutel tot een oplossing. Vanaf dat punt kan je aan de slag. Vervolgens gaat het er niet om dat je de gedachten niet hebt, maar dat je ze niet als waarheid ziet. Ik hoest nog steeds, het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar ik kan nu ’s nachts bij een aanval ook genieten van de stilte buiten en de sterren aan de hemel.’’

Verlichting

Zo’n moment noemt ze verlichting. ,,Het woord verlichting is gevaarlijk. Ten eerste lijkt het in de spiritualiteit een doel op zich te zijn. Daarnaast is het niet een staat waar je altijd in zit. Een verlicht mens kan nog steeds verdriet hebben. Je hebt wel elk moment de mogelijkheid om je vrij te maken. Ik zal niet ontkennen dat dat soms moeilijk is, maar het is wel de moeite waard.’’

www.paulavanliere.nl