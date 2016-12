Vrouw (21) zo maar mishandeld in Haarlem

ANP

HAARLEM - Een 21-jarige vrouw is maandagavond 26 december uit het niets mishandeld op de Werfstraat in Haarlem. Het incident vond plaats tussen 22.30 en 23.00 uur

De dame werd ogenschijnlijk zonder reden van achter aangevallen en op haar hoofd geslagen met een hard voorwerp. De dader, een man in het donker gekleed, ging er daarna vandoor.

Het slachtoffer is na de mishandeling zelf naar het ziekenhuis gegaan. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. Heb jij wat gezien? Neem dan contact op via 0900-8844.