Automobilist gewond bij botsing op paal op Schoterweg in Haarlem

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een automobilist is donderdagochtend vroeg gewond geraakt bij een botsing op een verkeerspaal op de Schoterweg in Haarlem.

Door Internetredactie - 29-12-2016, 7:13 (Update 29-12-2016, 7:13)

De man reed over de Schoterweg in de richting van Haarlem-Noord toen het even voor half vier na een flauwe bocht ter hoogte van de Paul Krugerstraat mis ging.

Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

Zijn auto liep fikse schade op. Een bergingsbedrijf heeft de wagen later in de nacht afgesleept. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.