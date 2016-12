Voor Clara is geloven dóen

HAARLEM - Clara Booms doet sinds 1976 vrijwilligerswerk in de Indischebuurt. Eerst in de speeltuin, later in het centrum van het Leger des Heils. Jaarlijks gaat ze met kinderen uit arme gezinnen op vakantie. Al haar vrije tijd gaat erin zitten, maar dat deert haar niet. ,,Ik krijg er veel voor terug.’’

Door Kees van der Linden - 29-12-2016, 9:00 (Update 29-12-2016, 9:00)

Haarlemse heilsoldate: ’Aan zieltjes winnen doe ik niet’

Geloven is een werkwoord voor Clara. ,,Ik kom uit een rooms-katholiek gezin in het Rozenprieel. Mijn man en ik zijn er nog getrouwd, in de Spaarnekerk. Ik weet nog goed dat we in Noord kwamen wonen en dat ik me ging melden bij de parochiekerk om lid worden van het zangkoor. ’We hebben niemand nodig’, luidde het antwoord. Nou jááá zeg.’’

Clara wilde wat dóen. ,,Dus kwam ik al snel terecht als vrijwilligster in de speeltuin. Toen die moest sluiten, ging ik met mijn twee dochters naar de kinderclub van het Leger des Heils. Zo ben ik uiteindelijk heilsoldate geworden.’’

,,Mijn man heeft me nooit tegengehouden. Wat ik deed, moest ik weten, vond-ie. Op mijn beurt heb ik niet geprobeerd hem bij het Leger te krijgen. Kijk, het geloof zit in mij, niet in de kerk, zeg ik altijd. Mijn man maakte wel eens grapjes, zo van: ’Zet je bed er ook maar neer’. Want er ging heel erg veel tijd in zitten.’’

Heilsoldate

,,Toen ik heilsoldate werd, moest ik beloven nooit meer te drinken of te roken. Nou, dat vond ik geen enkel punt. Behalve een sigaretje op dansles, had ik nooit gerookt. En drinken? Ik kan niet eens tegen alcohol.’’

De zondagsdiensten van het Leger vond ze meteen heerlijk, vooral het zingen. ,,In de katholieke kerk ging dat vroeger in het Latijn. Ik ben niet goed in talen, dus ik snapte toch al nooit wat ik stond te zingen.’’

Toen haar man overleed, moest Clara op zoek naar een baan. Die vond ze bij het Leger, dat een schoonmaakster nodig had voor de daklozenopvang aan de Zijlsingel. Al met al een stevige klus. Toch werkt Clara ook nog als vrijwilligster in de winkel met tweedehands kleding en huisraad van het Leger aan de Bandoengstraat. Ook begeleidt ze de rummycub-club voor senioren en een kinderclub. Op zondag bezoekt ze de kerkdiensten van het Leger in Beverwijk.

Geen vergunning

,,Met de Strijdkreet langs de kroegen gaan, doe ik niet meer. Het mág zelfs niet meer. Laatst zijn er in Haarlem heilsoldaten door de politie staande gehouden omdat ze zonder vergunning de Strijdkreet uitdeelden. Die agenten zeiden: ’U heeft een collectebus in de hand, dus u bent aan het collecteren, dat mag niet zonder vergunning.’ Mijn collega antwoordde: ’Nee, ik collecteer niet. Mensen kunnen voor de Strijdkreet een vrijwillige bijdrage geven, en die stop ik natuurlijk niet in mijn broekzak’.’’

,,Maar die agenten hielden voet bij stuk. ’Dan stop ik de Strijdkreet wel gewoon in de brievenbussen’, zei mijn collega toen. ’Als u dat doet, krijgt u van mij een boete van 140 euro voor het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk’, was toen het antwoord.’’

Het Leger wordt gedwarsboomd. ,,Zelfs met het muziekkorps de straat op gaan mag niet meer zonder vergunning. Wat dat betreft gaat het allemaal heel anders dan vroeger. Ik heb heel wat in de Hout staan zingen, hoor. Nu sta ik alleen nog op straat in de Kersttijd, op de Grote Markt met de kerstpot. Dat mag dan nog wél, met vergunning uiteraard.’’

,,Zieltjes winnen, zoals we dat vroeger noemden, is er niet meer bij. Evangeliseren op straat is zelfs gevaarlijk aan het worden. De sfeer is anders. Mensen zitten er niet meer op te wachten, zeg maar. Ik merk het ook aan de kinderclubs. Als ik bijvoorbeeld vertel wat de betekenis van Pasen is, zeggen de kinderen: ’Moeten we daar naar luisteren?’ ’Ja’, zeg ik dan. ’Want ik luister ook naar jullie’.’’

Ach, je hoeft ook niet alles met woorden te zeggen, vindt ze. ,,Ik straal mijn geloof uit, dat is genoeg. Als mensen meer willen weten, kunnen ze het me vragen.’’

Vroeger

Toch zal ze niet beweren dat vroeger alles beter was. ,,Toen was de sociale ellende in de Indischebuurt groter dan nu. Je zag vaker kinderen ’s nachts over straat zwerven, niemand die naar ze omkeek. Oorzaak: drankmisbruik door de ouders. Ik heb me in die jaren het lot van een meisje aangetrokken dat het zwaar had thuis. Nu ze al lang en breed volwassen is, zien we elkaar nog steeds.’’

Na haar pensioen zal Clara het niet rustiger krijgen, integendeel. ,,Het Leger kan dan vaker een beroep op me doen dan nu. Ze hoeven maar te bellen en ik kom eraan, zo is dat altijd gegaan.’’ Lachend: ,,Ik sterf in het harnas, daar zal het wel op uitdraaien.’’