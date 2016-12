Aan de kant gezette auto volledig uitgebrand in Heemstede

HEEMSTEDE - Op de Eikenlaan in Heemstede is woensdagochtend een auto uitgebrand. Het voertuig begon tijdens het rijden te roken en is volledig uitgebrand.

Door Jan Balk - 28-12-2016, 10:47 (Update 28-12-2016, 10:55)

De automobiliste reed over de Westelijke Randweg en rook een vreemde geur. Toen ze over de Heemsteedse Dreef reed, werd deze brandgeur alleen maar erger en besloot ze om 08:30 uur haar wagen op de Eikenlaan te parkeren.

Een buurtbewoner wilde een brandblusser halen en toen hij korte tijd later terug was, sloegen de vlammen al hoog uit de wagen. De brandweer was gealarmeerd maar kon niet voorkomen dat het interieur van de wagen volledig zou uitbranden.

De vrouw raakte niet gewond. Het is nog onduidelijk waardoor de autobrand is ontstaan.