Feest van het Licht nu ook in Heemstede

Foto United Photos/Remco van der Kruis Rabbijn Shmuel Spiero ontsteekt de menora.

HEEMSTEDE - In Haarlem is Chanoeka al jaren een begrip, in Heemstede is het Joodse inwijdingsfeest dit voor het eerst officieel gevierd.

Door John Oomkes - 27-12-2016, 20:21 (Update 27-12-2016, 20:21)

De grote menora (negen lichtjes, achtarmige kandelaar) werd dinsdagnamiddag op het Raadhuisplein ontstoken door rabbijn Shmuel Spiero. In Heemstede gebeurde dat in aanwezigheid van gemeentesecretaris Willem van den Berg, in Haarlem aan het begin van de avond in gezelschap van burgemeester Jos Wienen. Chanoeka, ook het ’Feest van het Licht genoemd, valt dit jaar vanaf 24 december tot en met oudjaarsdag. De plechtigheid wordt gevierd met lekkernijen en vrolijke muziek (in dit geval door de Jesjiewe Boys uit Parijs) en herdenkt de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem in 165 voor Christus.