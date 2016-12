Verlaat kerstdiner in Broederhuis

Foto United Photos/Remco van der Kruis Het diner in het Broederhuis,

HAARLEM - Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseerden de wijkraad Amsterdamse Buurt en welzijnsorganisatie Dock gisteren een verlaat kerstdiner. Negentig mensen, onder wie een aantal vrijwilligers en wethouder Jur Botter, schoven in het Broederhuis aan de Nagtzaamstraat aan voor een driegangendiner.

Door Sjaak Smakman - 27-12-2016, 20:18 (Update 27-12-2016, 20:22)

Het diner is vooral bedoeld voor mensen die tijdens de afgelopen kerstdagen veel alleen zijn geweest, met name ouderen en alleenstaanden. Dat het kerstdiner de dag ná Kerstmis werd gehouden, is volgens Petra Klaassen van Dock een bewuste keuze: ,,Dan hebben mensen die met Kerstmis alleen zijn, iets om echt naar uit te kijken. We merkten dat de mensen die komen, zich daar ook echt al weken op verheugden.’’

Tekenend was dat de plaatsen al ruim voor de kerstdagen allemaal waren volgeboekt. Overigens speelde hierbij mee dat alle deelnemers van vorig jaar allemaal gebeld waren met de vraag of ze dit jaar weer zin hadden. Dat bleek bij het overgrote deel het geval te zijn. Naast deze groep waren er gisteren ook enige tientallen nieuwe gasten.

Het diner werd gesponsord door de gemeente, de drie Haarlemse woningcorporaties, hotel Van der Valk, supermarkt Jumbo en bloemenzaak Tom en Ron. De band Madelief en de Stekelbaarsjes en vier zangeressen van koor Canto zorgden voor de muzikale omlijsting.