Stadsdichter Gieles maakt plaats voor Spook

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Willemien Spook werkt vanuit haar atelier in een tuinhuisje in de binnenstad van Haarlem.

HAARLEM - Binnenkort treedt Willemien Spook aan in de functie van Haarlemse stadsdichter. Ze volgt Nuel Gieles op die vier jaar met krachtige stem her en der in de stad zijn gedichten vertolkte. Zo gaat Willemien het vast en zeker niet doen. Dat bleek al toen ze haar gedicht voordroeg, nadat ze hoorde dat het publiek aan dat van haar de voorkeur gaf. De krachtige dictie van Gieles maakt plaats voor een ingetogen Spook, dat was meteen duidelijk.

Door Max Sipkes - 28-12-2016, 7:00 (Update 28-12-2016, 9:52)

Haar atelier in het...