Politie zoekt twee inbrekers in Haarlem

Foto: ANP

HAARLEM - In de omgeving van de Esschilderstraat in Haarlem was de politie dinsdag op zoek naar twee verdachte mannen. De verdachten werden gezocht in verband met een inbraak.

Door Jan Balk - 27-12-2016, 15:00 (Update 27-12-2016, 15:12)

Uiteindelijk leek het te gaan om loos alarm. Op Burgernet wordt gemeld dat de politie de mannen heeft gesproken en dat alles na controle in orde is.