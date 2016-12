’Ik kan weer lachen dankzij Bijzondere Hulp’

HAARLEM - Jacqueline Straatman is overduidelijk blij met de hulp die ze kreeg van Stichting Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland. ,,Ik kan weer lachen.”

Door Annemieke Windt - 27-12-2016, 13:14 (Update 27-12-2016, 13:18)

'Ik wilde niet bij iemand aankloppen voor een lening'

Straatman klopte aan bij de stichting die ’stille armen’ in de regio helpt, omdat ze geen geld had voor een ingreep bij de tandarts. ,,Mijn tanden waren afgebroken en bruin. Op straat keken kleine kinderen me na en mijn eigen kind schaamde zich voor me. Dus ik ben blij dat ik geholpen ben.”

Via de bewindvoerder en de maatschappelijk werker kwam ze bij de stichting terecht. ,,We hebben een brief gestuurd en toen ging het snel. Het was het hoogtepuntje van het afgelopen jaar.” Tandheelkundige hulp is voor haar een eerste stap op weg naar een nieuwe toekomst. ,,Ik moet weer gaan werken, maar wie neemt nou iemand aan met zo’n lelijk gebit?”

Ook Greetje van Kampen klopte het afgelopen jaar aan bij Bijzondere Hulp, nadat haar wasmachine het had begeven. ,,Ik waste alles op de hand en toen zag ik het verhaal in de krant. Ik heb daarop een brief geschreven. Het werd netjes geregeld, ik kon een wasmachine uitkiezen via een winkel in Zandvoort en hij werd netjes bij me thuis bezorgd.”

Wasmachine

Ze had de hulp nodig, omdat ze echt geen geld had voor een nieuwe wasmachine. ,,Ik wilde niet bij iemand aankloppen voor een lening, want ik wil graag mijn problemen zelf oplossen en anders blijf je in hetzelfde kringetje doorgaan. Mijn buurman en een goede vriendin heb ik verteld dat ik via de stichting ben geholpen. Zij vonden het heel moedig van me dat ik deze stap heb durven zetten. Het werd allemaal keurig geregeld.”

Adiya Karem kreeg hulp van een begeleidster bij haar verzoek voor een nieuw bed voor haar en haar man en hun twee kinderen. ,,We hebben allemaal problemen met onze gezondheid”, legt ze uit.

,,Ik heb last van een hernia, mijn man heeft hartklachten en trombose en mijn kinderen hebben astma. We hadden bedden die oud en versleten waren, waardoor we slecht sliepen en onze gezondheid er onder leed. Onze begeleidster heeft de brief voor ons opgesteld. De aanvraag ging heel snel. Dat is fijn, want ik schaam me toch, dat ik het niet zelf kan oplossen.”

Trots laat ze zien hoe de slaapkamers in haar flat er weer netjes uitzien. ,,We moeten echt alle eindjes aan elkaar knopen en ik heb vaak gebeden dat iemand ons zou kunnen helpen. Dus dat we heel snel een reactie kregen dat we een bed mochten uit zoeken, dat was echt een geschenk uit de hemel.”

De namen van Adiya Karem en Greetje van Kampen zijn op verzoek van de geïnterviewden gefingeerd.