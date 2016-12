Vrouw geschept door auto in Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Een voetgangster is dinsdag aan het einde van de ochtend aangereden. Het slachtoffer stak rond 11 uur de Hartenlustlaan in Bloemendaal over toen een automobiliste haar over het hoofd zag.

Door Jan Balk - 27-12-2016, 13:11 (Update 27-12-2016, 13:19)

De vrouw kwam vervolgens met een klap op de grond terecht.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.