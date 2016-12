Motorrijder gewond bij botsing met auto in Haarlem

HAARLEM - Op het Prinsen Bolwerk bij het station in Haarlem is dinsdag een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Door Jan Balk - 27-12-2016, 11:56 (Update 27-12-2016, 12:04)

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.