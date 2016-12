Tijd dringt voor plan Panopticon

United Photos/Paul Vreeker De Koepel vanaf de Harmenjansweg.

HAARLEM - De Stichting Panopticon heeft nog steeds geen universiteit weten te strikken die mee wil werken aan het plan voor een University College in de leegstaande Koepelgevangenis. De stichting had de gemeente eigenlijk al voor de kerst uitsluitsel moeten geven, maar die deadline is dus niet gehaald. ,,We denken in januari meer te weten’’, zegt Jacqueline van de Sande van Panopticon.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 8:09 (Update 27-12-2016, 8:09)

Daarmee begint de tijd te dringen voor Panopticon. De gemeente moet het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van de Koepel, voor eind januari...