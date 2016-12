Feestelijk ’komt allen te Zaanen’

Foto United Photos/Remco van der Kruis De smartphone als profisorische zaklantaarn in het Zaanenpark.

HAARLEM - De tiende kerstsamenzang in het Zaanenpark is er eentje voor mensen die houden van afwisseling in de kerstliedjes die ze zingen. Van klassiekers als ‘Rudolf the Red Nose Reindeer’, ‘Stille Nacht’ en ‘Imagine’ gaat het naar ‘It will be lonely this Christmas’ van Elvis.

Dat laatste lied blijkt voor een groot deel van het publiek net iets te hoog gegrepen. Het koor Haarlem Nocturne, dat vanaf een klein podium de massa voorgaat in het gezang, heef er ook wat moeite...