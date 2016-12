Aanhouding na vondst illegaal vuurwerk in Heemstede

Foto politie

HEEMSTEDE - Een verdachte is in de nacht van eerste kerstdag op tweede kerstdag aangehouden in Heemstede. Bij een controle door de politie werd illegaal vuurwerk in de kofferbak van de verdachte gevonden.

Door Internetredactie - 26-12-2016, 16:34 (Update 26-12-2016, 16:34)

Dat meldt de politie op Facebook.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Haarlem.