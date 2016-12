Live overschakelen naar de kerstmis in de Grote Kerk

Foto United Photos/Remco van der Kruis Gemengde gevoelens over de live-uitzending uit de Grote Kerk.

HAARLEM - ,,En dan wachten we nu op live verbinding met de kerk!’’ Een kreet die je niet snel verwacht te horen tijdens een (muziek)festival. Maar zaterdagavond rond 23 uur schalt de kreet over de Grote Markt in Haarlem, waar iedereen tot dat moment had staan wiebelen op de live-muziek.

Door Frenk Klein Arfman - 26-12-2016, 10:22 (Update 26-12-2016, 10:23)

Plots, nadat de verbinding tot stand is gekomen, turen en luistert de menigte nu naar een wat moeilijk te doorgronden orgelsolo vanuit de Oude Baaf. Daar is zojuist de kerstmis begonnen die...