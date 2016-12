Snorscooter volledig uitgebrand in Haarlem

HAARLEM - Aan de Werfstraat in Haarlem-Noord is zondagavond een snorscooter volledig in vlammen opgegaan.

Even voor achten werd de brand ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. Toen deze arriveerde, sloegen de vlammen metershoog.

De snorscooter stond tegen de muur van het parkeerterrein van het Spaarneboog winkelcentrum.

Vermoedelijk is de snorscooter in de brand gestoken. Getuigen hadden even ervoor een man rond zien lopen die zich verdacht gedroeg.

De brandweer heeft het vuur geblust. De politie heeft de zaak in onderzoek.