Politie stuit op hennepkwekerij na melding woninginbraak Haarlem

HAARLEM - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Martin Luther Kinglaan in Haarlem. Agenten kwamen de kwekerij op het spoor door een melding van woninginbraak.

Dat meldt de politie Haarlem op Facebook.

De inbrekers werden bij aankomst van de politie niet meer aangetroffen. Ook een zoektocht in de omgeving leverde niets op. Wel trof de politie een hennepkwekerij aan, die door de woning verspreid stond. Het is niet duidelijk of de daders afwisten van de hennepkwekerij in de woning.

De plantjes zijn inmiddels geruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Het precieze aantal is niet bekend. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgenomen.