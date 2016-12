Collectebus gestolen in Haarlem: ’Kennelijk ben ik te goed van vertrouwen geweest’

De collectebus die Huybens zelf vast had: Gerard Huybens

HAARLEMHAARLEMHAARLEM - Het leek zo onschuldig toen een toevallige passant na een gezellig praatje aan collectant Gerard Huybens van het Siaya Project vroeg of hij mee mocht helpen met de geldinzameling voor scholen in Kenya. Op zaterdagmiddag stond Huybens daar alvast te collecteren totdat zijn collega zou komen helpen bij de Albert Heijn aan de Grote Houtstraat. Achteraf bleek de behulpzame man in rolstoel helemaal geen goede intenties te hebben en verdween hij met de collectebus tussen de menigte.

Door Internetredactie - 24-12-2016, 19:28 (Update 24-12-2016, 20:21)

Huybens had zichzelf een vrediger einde van een driedaagse inzamelingsactie ingedacht. „Ik ben goed van vertrouwen en zat vol in de kerstgedachte waardoor ik niet doorhad dat iemand verkeerde intenties kon hebben”, vertelt Huybens. Bovendien was de collectebus nog leeg, verzegeld en voorzien van een logo.

Toch bleek het voor de geniepige dief alle reden om met het object tussen de menigte richting het Houtplein te verdwijnen. „Nadat ik de lege collectebus van mijn collega die later zou komen helpen had overhandigd, gaf de man aan dat hij verderop zou collecteren en zo weer terug zou komen. Ik heb er natuurlijk ook helemaal niet aan gedacht dat hij de bus mee zou nemen en was daardoor totaal niet alert of op de man gefocust.”

Maar wat moet iemand nou met een lege, gekenmerkte collectebus? Dat vraagt ook Huybens zich af. „Misschien wil hij er zelf mee langs de deuren. Maar ik hoop gewoon dat de collectebus terugkomt en er geen misbruik van wordt gemaakt in naam van de stichting.” Daarnaast is Huybens van mening dat de dief niet veel aan het gestolen object heeft. „Liever had ik hem een tientje of iets dergelijks gegeven, daar had hij meer aan gehad.”

De benadeelde heeft de politie inmiddels benadert. Omdat het geen heterdaad is, zal er pas na de Kerst weer aangifte gedaan kunnen worden, zo is aan Huybens medegedeeld.