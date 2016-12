Akkoord over nieuwe weg milieuwerf Overveen

Foto Google De gezamenlijke entree van milieuwerf en kantoorgebouw gemeente Bloemendaal.

BLOEMENDAAL - De gemeenteraad van Bloemendaal is akkoord met het uittrekken van 175.000 euro voor het aanpassen van de toegangsweg naar de milieuwerf aan de Brouwerskolkweg in Overveen.

Door Margot Klompmaker - 24-12-2016, 10:00 (Update 24-12-2016, 10:00)

Dat is volgens de gemeente nodig in verband met de verkoop van het leegstaande gemeentelijk kantoorpand dat naast de milieuwerf ligt. Momenteel delen zij dezelfde toegangsweg.

Volgens wethouder Nico Heijink is er veel interesse voor het kantoorpand. Daarom wil de wethouder de milieuwerf snel een andere toegangsweg geven. ,,Het is niet zo prettig als steeds grote wagens van Meerlanden langs je ramen denderen.’’

De raad ging niet meteen akkoord. In de voorbereidende commissie was aanvankelijk veel weerstand. Veel fracties vonden het vreemd om te investeren bij een gebouw dat je toch kwijt wilt. Ze wilden liever dat de wethouder het geld vraagt op het moment dat er een koper is.

In de raad is afgesproken dat de wethouder het geld pas uitgeeft als er sprake is van een serieuze koper. Heijink: ,,Ik geef geen cent uit voordat duidelijk is dat er een transactie ligt.’’