’We maken iets bijzonders voor de stad’

Ontwikkelaar Gren Molenkam, Remko van Heusden, Joost Swarte en Hans van Eeden met de maquette.

HAARLEM - Het toeval speelde een niet onbelangrijke rol bij de totstandkoming van het nieuwe ontwerp. Tijdens het boodschappen doen, liep Joost Swarte zijn stadgenoot Eric Haverkorn van Haarlemsbouwplannen.nl tegen het lijf. ,,Hij had een idee. Hij wist een moeizaam bouwproject en had het gevoel dat ik daar op gezet moest worden’’, vertelt Swarte. ,,Haverkorn is toen gaan praten met de betrokkenen, waarna ik werd uitgenodigd bij HBB.’’

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 24-12-2016, 10:37 (Update 24-12-2016, 10:37)

Dat Haverkorn een beroep deed op Swarte is niet verwonderlijk. Swarte heeft in Haarlem...