School Overveen ontruimd tijdens kerstviering

Foto Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

OVERVEEN - De Koningin Wilhelmina School aan de Dompvloedslaan in Overveen is donderdagavond tijdens de kerstviering ontruimd. De kerstverlichting was in brand gevlogen. Er vielen geen gewonden.

Door Internetredactie - 22-12-2016, 20:37 (Update 22-12-2016, 23:27)

Het incident gebeurde op het einde van de viering op de basisschool. Medewerkers van school hebben het gebouw ontruimd en de kinderen werden op het schoolplein op veilige afstand gehouden van het pand.

De brandweer kon het vuur snel doven. Het pand is door de brandweer gelucht. Er kwam ook een ambulance ter plaatse, maar deze bleek uiteindelijk niet nodig.

Voor de kinderen was het een spectaculair einde van de kerstviering. Zij namen van de gelegenheid gebruik om agenten om handtekeningen te vragen en de helmen van de brandweerlieden werd ook uitgeprobeerd. Ook werden de sirenes en zwaailichten nog even aangezet voor de kinderen.