Volg live uit rechtszaal: vonnissen beroep Young Boys

AMSTERDAM/HAARLEM - Het gerechtshof in Amsterdam doet vrijdag uitspraak in de zogenaamde Couragezaak. Het gaat om negen verdachten, onder wie Haarlemmer Kris J., die worden verdacht van afpersing, drugs- en wapenbezit, het organiseren van illegale pokerpartijen en het witwassen van crimineel verkregen geld bij de voormalig Haarlemse voetbalclub Young Boys. Volg het hier in een liveblog.

Door Fokke Zaagsma - 23-12-2016, 13:20 (Update 23-12-2016, 13:20)

De finale van Young Boys

