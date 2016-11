Kent u kandidaten voor verkiezing Man/Vrouw van het Jaar?

HAARLEM - Wie heeft in Haarlem en omstreken het verschil gemaakt in 2016? De redactie van Haarlems Dagblad is op zoek naar kandidaten voor de verkiezing Man/Vrouw van het Jaar.

Door Arthur de Mijttenaere - 21-11-2016, 15:07 (Update 21-11-2016, 15:34)

Het is de derde keer dat de redactie de verkiezingen organiseert, waarbij de lezers via stembiljetten in de krant en de Haarlems Dagblad-website kunnen kiezen. De redactie wil de lezer mee laten denken over de kandidaten en doet daarom een beroep op u om ons de naam van uw favoriete kandidaat te laten weten. De redactie kiest vervolgens acht kandidaten die aan het eind van dit jaar uitgebreid in de krant worden geportretteerd.

Hierbij dus het verzoek of u wilt nadenken over mensen die zich als vrijwilliger, of in het culturele of het zakenleven hebben onderscheiden en die het ook verdienen om op deze wijze in het zonnetje te worden gezet. Bij de eerste twee verkiezingen zijn bijzondere Haarlemmers als winnaar uit de bus gekomen: Anga Veldhuizen, de motor van de Voedselbank in 2014. In 2015 won Valerie Vallenduuk van het ondernemersplatform Haarlem Valley die veel startende ondernemers kansen heeft geboden. Het belooft ook ditmaal weer een spannende strijd te worden.

Heeft u tips voor kandidaten, stuur dan een e-mail met een korte motivering en zo mogelijk contactgegevens naar stadsredactie@haarlemsdagblad.nl. De winnaar van de verkiezingen zal op 13 januari bekend worden gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Societeit de Vereeniging aan de Zijlweg.