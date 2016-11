The Beatles Monument voor ’vergeten optreden’ in Hillegom

Foto: United Photos Beatles monument onthuld door burgemeester en kunstenaar

HILLEGOM - Het was een beetje tegen wil en dank dat op 5 juni 1964 The Beatles hun eerste optreden in Nederland gaven in het Hillegomse Treslong. Organisator Dick van Gelder liep met het contract in zijn zak stad en land af, maar niemand durfde het aan, uit vrees voor ongeregeldheden.

De veilinghal in het Noord-Hollandse Blokker werd uiteindelijk het decor voor het live-optreden, in Treslong waren voorafgaand daaraan televisieopnamen met play-back.

Al weer een paar jaar is een groepje Hillegomse Beatlefans in...